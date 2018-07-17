Суд повторно ограничил Серебренникова в сроках чтения дела
Басманный суд Москвы повторно ограничил до 1 сентября режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом.
Срок предварительного следствия продлили до 19 сентября. Следователю предстоит ознакомить Серебренникова с примерно 100 томами уголовного дела и вещественными доказательствами, сообщает «РИА Новости».
Напомним, Московский городской суд ранее уже отменял решение об ограничении режиссера в сроках ознакомления с уголовным делом по факту хищения бюджетных средств Минкультуры РФ.Происшествия
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