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Суд повторно ограничил Серебренникова в сроках чтения дела

23:24, 17.07.2018
Суд повторно ограничил Серебренникова в сроках чтения дела
Фото: sledcom.ru

Басманный суд Москвы повторно ограничил до 1 сентября режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом.

Срок предварительного следствия продлили до 19 сентября. Следователю предстоит ознакомить Серебренникова с примерно 100 томами уголовного дела и вещественными доказательствами, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Московский городской суд ранее уже отменял решение об ограничении режиссера в сроках ознакомления с уголовным делом по факту хищения бюджетных средств Минкультуры РФ.

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