Власти Удмуртии включили в число резидентов ТОР «Сарапул» два предприятия
Комиссия правительства Удмуртии одобрила два проекта новых резидентов ТОСЭР (ТОР) «Сарапул». Ими стали ООО «Производственно-сервисная компания «Веллифт» и ООО «Плитка-плюс».
Первая компания намерена запустить производство комплектующих подъемного оборудования, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Вторая начнет выпускать строительные изделия из бетона.
«Два новых производства появятся в Сарапуле, общий объем инвестиций превысит 90 млн рублей, будут созданы более 50 рабочих мест», — заявил вице-премьер республики Александр Свинин.ПромышленностьОбществоВласть Удмуртия
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