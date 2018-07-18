Новости промышленности

12:32 МСК
Новости раздела
Промышленность

Власти Удмуртии включили в число резидентов ТОР «Сарапул» два предприятия

11:19, 18.07.2018
Власти Удмуртии включили в число резидентов ТОР «Сарапул» два предприятия
Фото: udmurt.ru

Комиссия правительства Удмуртии одобрила два проекта новых резидентов ТОСЭР (ТОР) «Сарапул». Ими стали ООО «Производственно-сервисная компания «Веллифт» и ООО «Плитка-плюс».

Первая компания намерена запустить производство комплектующих подъемного оборудования, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Вторая начнет выпускать строительные изделия из бетона.

«Два новых производства появятся в Сарапуле, общий объем инвестиций превысит 90 млн рублей, будут созданы более 50 рабочих мест», — заявил вице-премьер республики Александр Свинин.

ПромышленностьОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем