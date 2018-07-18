Россия стала лидером по сокращению объемов сжигания попутного газа — Всемирный банк

Всемирный банк (ВБ) по итогам 2017 года зафиксировал падение объемов сжигаемого в мире попутного газа на 5%. Наибольшее сокращение произошло в России.



Объемы сжигаемого в мире попутного газа впервые сократились с 2010 года, говорится в докладе ВБ. По итогам 2017 года в мире было сожжено 141 млрд куб. м попутного газа, тогда как в 2016 году на факелах сгорело 148 млрд куб. м.

«Последние глобальные данные о факельном сжигании газа обнадеживают, но нам придется подождать еще несколько лет, чтобы узнать, является ли это столь необходимым поворотным моментом», — сказал Риккардо Пулити, старший директор Всемирного банка.

Всемирный банк отмечает, что Россия всегда была лидером по количеству сжигаемого попутного газа, однако в 2017 году наибольшее сокращение объема факелов произошло именно в России. Кроме того, значительно сократили объемы Венесуэла и Мексика. Иран и Ливия этот показатель увеличили.

Напомним, количество скважин в России за 2017 год увеличилось на 20% и достигло 6 тысяч. В 2016 году этот показатель составил 12%.