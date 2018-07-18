США могут вести пошлины на импорт урана

Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать расследование, чтобы выяснить, угрожает ли импорт урана национальной безопасности.

В результате американские власти могут ввести могут ввести пошлины на поставки этого металла, сообщает «Коммерсант». Сроки проведения расследования не обозначены.

Отмечается, что производители США покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка, но хотят занять 25%. Компании Energy Fuels и Ur-Energy в январе попросили министерство торговли США начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно.