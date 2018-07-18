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Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов

06:28, 18.07.2018
Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Законом предлагается создать пять апелляционных судов общей юрисдикции и девять кассационных судов общей юрисдикции, которые будут действовать в пределах соответствующих судебных округов.

Каждый кассационный и апелляционный судебный округ будет включать в себя несколько регионов. Теперь кассационные и апелляционные жалобы не будут рассматриваться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции, передает «Коммерсант».

Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. Он будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что Казань не получит кассационный суд общей юрисдикции, он заработает в Самаре.

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