Самедов от имени сборной России поддержал детей, спасенных из пещеры в Таиланде

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов от имени национальной команды выразил поддержку спасенным в пещере в Таиланде юным футболистам.

«Выступая на чемпионате мира по футболу, мы знали, в какую беду вы угодили. Мы очень переживали за вас и следили за событиями.

Вы большие молодцы, что проявили терпение и выдержку. Желаю вам поскорее вернуться на поле к тренировкам, чтобы у вас все было хорошо. Молодцы, ребята, удачи вам», – сказал Самедов.

Напомним, что 12 мальчиков из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они отправились исследовать пещерный комплекс недалеко от границы с Мьянмой и не смогли выбраться, так как после сильных дождей в пещере поднялся уровень воды. Спасти потерявшихся удалось лишь спустя 17 дней.

