Спасатели эвакуировали всех людей из затопленной пещеры в Таиланде — СМИ

Спасатели в Таиланде вывели из затопленной пещеры Кхао Луанг на поверхность последнего из 12 школьников и тренера. Об этом сообщает RT со ссылкой на Spring News.

Напомним, что 12 мальчиков из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они отправились исследовать пещерный комплекс недалеко от границы с Мьянмой и не смогли выбраться, так как после сильных дождей в пещере поднялся уровень воды. К поискам пропавших присоединился в том числе и глава Tesla и SpaceX Илон Маск.