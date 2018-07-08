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В Таиланде из затопленной пещеры спасли шестерых детей

17:27, 08.07.2018
В Таиланде из затопленной пещеры спасли шестерых детей
Фото: скриншот reuters.com

В Таиланде из затопленной пещеры выведены шестеро из 12 детей.

По информации спасателей, некоторые из них были доставлены на вертолете в близлежащий город Чианграй, откуда на скорой их увезли в больницу.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются спасти из пещеры оставшихся шестерых детей и их тренера, передает Reuters.

Напомним, что 12 мальчиков из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они отправились исследовать пещерный комплекс недалеко от границы с Мьянмой и не смогли выбраться, так как после сильных дождей в пещере поднялся уровень воды.

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