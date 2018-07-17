ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ставки по ипотеке, заявила Набиуллина

Центробанк видит потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотеке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«22,4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56%. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки», — цитирует ее пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что процент по ипотеке может вырасти из-за использования материнского капитала.