Новости экономики

02:18 МСК
Новости раздела
Экономика

Процент по ипотеке может вырасти из-за использования материнского капитала

00:26, 06.07.2018
Процент по ипотеке может вырасти из-за использования материнского капитала
Фото: realnoevremya.ru

Использование материнского капитала для погашения части ипотеки стало проблемой для заемщиков при попытке рефинансировать кредиты.

Новый банк устанавливает повышенную процентную ставку до передачи квартиры в залог. При этом обременение имущества, в котором доля принадлежит детям, невозможно без разрешения органов опеки. Те, в свою очередь, его чаще не дают, так как ипотека ухудшает имущественное положение детей.

В результате вместо снижения финансовой нагрузки семьи вынуждены переплачивать за кредит. В ВТБ и Сбербанке отказались от комментариев, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, в январе — мае 2018 года банки выдали ипотечные жилищные кредиты почти на 1,067 трлн рублей. Это 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем