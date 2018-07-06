Процент по ипотеке может вырасти из-за использования материнского капитала

Использование материнского капитала для погашения части ипотеки стало проблемой для заемщиков при попытке рефинансировать кредиты.

Новый банк устанавливает повышенную процентную ставку до передачи квартиры в залог. При этом обременение имущества, в котором доля принадлежит детям, невозможно без разрешения органов опеки. Те, в свою очередь, его чаще не дают, так как ипотека ухудшает имущественное положение детей.

В результате вместо снижения финансовой нагрузки семьи вынуждены переплачивать за кредит. В ВТБ и Сбербанке отказались от комментариев, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, в январе — мае 2018 года банки выдали ипотечные жилищные кредиты почти на 1,067 трлн рублей. Это 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.