В Башкирии компания оштрафована на 0,5 млн рублей за нарушение закона о долевом строительстве

В Уфе ООО «Финансист» и замруководителя организации оштрафованы на 520 тысяч рублей за нарушение законодательства о долевом строительстве.

Прокуратура обнаружила, что компания незаконно привлекала деньги граждан для участия в долевом строительстве дома по улице Энтузиастов. По данным надзорного ведомства, ООО «Финансист» являлось лишь субподрядчиком строительства и не имело прав на строящееся жилье.

«По данным фактам прокуратура района внесла в адрес руководителя компании представление об устранении нарушений», — говорится в сообщении прокуратуры.