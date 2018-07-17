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В Башкирии компания оштрафована на 0,5 млн рублей за нарушение закона о долевом строительстве

17:03, 17.07.2018
В Башкирии компания оштрафована на 0,5 млн рублей за нарушение закона о долевом строительстве
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе ООО «Финансист» и замруководителя организации оштрафованы на 520 тысяч рублей за нарушение законодательства о долевом строительстве.

Прокуратура обнаружила, что компания незаконно привлекала деньги граждан для участия в долевом строительстве дома по улице Энтузиастов. По данным надзорного ведомства, ООО «Финансист» являлось лишь субподрядчиком строительства и не имело прав на строящееся жилье.

«По данным фактам прокуратура района внесла в адрес руководителя компании представление об устранении нарушений», — говорится в сообщении прокуратуры.

НедвижимостьПроисшествия Башкортостан
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