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Недвижимость

Генпрокуратура откроет прямую линию для обманутых дольщиков

15:49, 13.07.2018
Генпрокуратура откроет прямую линию для обманутых дольщиков
Фото: realnoevremya.ru

Генпрокуратура России откроет на своем сайте прямую линию для обманутых дольщиков. Такое поручение дал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«Через специальную электронную форму дольщики смогут сообщить о нарушении своих прав», — сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, подобные механизмы позволяют максимально ускорить процесс обработки обращений, поскольку они сразу попадают в профильные подразделения Генпрокуратуры и при необходимости с контролем центрального аппарата спускаются на места, пишет ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в России насчитывается 37—40 тыс. обманутых дольщиков.

Недвижимость
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