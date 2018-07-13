Генпрокуратура откроет прямую линию для обманутых дольщиков

Генпрокуратура России откроет на своем сайте прямую линию для обманутых дольщиков. Такое поручение дал генпрокурор РФ Юрий Чайка.



«Через специальную электронную форму дольщики смогут сообщить о нарушении своих прав», — сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, подобные механизмы позволяют максимально ускорить процесс обработки обращений, поскольку они сразу попадают в профильные подразделения Генпрокуратуры и при необходимости с контролем центрального аппарата спускаются на места, пишет ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в России насчитывается 37—40 тыс. обманутых дольщиков.