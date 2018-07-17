Удмуртский предприниматель Юрий Бычков намерен запустить термы в Нижнекамске, Альметьевске и Казани
Предприниматель из Удмуртии Юрий Бычков, владеющий сетью терм, планирует экспансию в Татарстан. Его сеть уже достраивает комплекс в Нижнекамске.
Также идут переговоры о запуске заведения в Альметьевске. Бычков присматривает место под термы и в Казани.
«По Казани мы сейчас ищем участки, возможны варианты работы там с торговыми центрами. Поскольку Казань — достаточно большой город, там можно построить несколько комплексов», — рассказал Бычков в интервью «Реальному времени».
Он также рассказал, что рассчитывает открыть термы в Самаре, Калуге, Москве и Хабаровске.
Предприниматель признал, что не смог закрепиться в Глазове. По его словам, один из предпринимателей города уже развивает подобный проект и возможно убедил местные власти не пускать конкурентов.БизнесУслуги
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым