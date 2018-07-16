Иностранцам с Fan ID продлят безвизовый въезд в Россию до конца года

Иностранцы с паспортом болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам российского мундиаля.



«Для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года — многократный, я повторяю, безвизовый режим»,— цитирует президента пресс –служба Кремля.

Путин выразил надежду, что иностранцы воспользуются этой возможностью и приедут в Россию еще. Также российский лидер поблагодарил болельщиков.

«Все вели себя просто прекрасно, проявили самые лучшие качества любителей спорта и футбола, показали, что спорт и футбол может не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей на основе общих принципов и общих ценностей, причём таких культурных и гуманистических», — добавил Путин.

По словам президента, у миллионов людей изменилось мнение о России.

Ранее Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков. Напомним, победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции. Она обыграла в финальном матче сборную Хорватии со счетом 4:2.