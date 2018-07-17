Башкирская содовая компания заключит сделки с Росбанком и Сбербанком на 7 млрд рублей

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) одобрил ряд сделок, в числе которых сделки со Сбербанком и Росбанком. Их общая сумма составляет 7 млрд рублей.

БСК планирует открыть в Росбанке возобновляемую кредитную линию на 5,5 млрд рублей. Срок действия договора составит 24 месяца.

Плюс к этому «Сода» заключит с Росбанком допсоглашение о предоставлении документарных инструментов еще на 1 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Кроме того, совет одобрил заключение генерального соглашения со Сбербанком. Речь идет об открытии мультивалютного возобновляемого лимита в евро в размере, эквивалентном 500 млн рублей.