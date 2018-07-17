Минниханов провел заседание общественного совета проекта «Городская среда»

Президент Татарстан Рустам Минниханов провел в Госдуме очередное заседание общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда».

По словам главы РТ, проект «Городская среда» стал новой успешной формой взаимодействия граждан и власти по повышению общей безопасности и комфорта, в полной мере отвечает актуальным запросам общества.

«Отрадно, что активность жителей на всех этапах реализации проекта, их живой отклик на открытость власти получили высокую оценку со стороны президента России Владимира Путина, поручившего Правительству РФ добавить средства федерального бюджета на реализацию проекта «Городская среда», — сказал Минниханов.

Он отметил, что с 18 по 23 марта в 83 регионах состоялось рейтинговое голосование за проекты общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке. В нем приняло участие 18,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2018 году обустроят 60 объектов общественных пространств.