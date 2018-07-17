В Самаре дольщики получили квартиры через 10 лет

В Самаре был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Альбатрос», который строился 10 лет.

Возведение 25-этажного дома стартовало в 2007 году, а в перечень «проблемных» высотка попала в 2011 году. Всего от действий застройщика пострадали более 600 человек, общий ущерб превысил 1 млрд рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Задача была не простая, шли к ней долго. Но, объединив усилия нового застройщика, министерства строительства, инспекции по строительству и правоохранителей, мы смогли правильно выстроить траекторию взаимодействия и добиться результата», — отметил врио губернатора Дмитрий Азаров.

В итоге, 378 дольщиков получили ключи от новых квартир в жилом комплексе.

Напомним, ранее Путин подписал закон об ограничении долевого строительства. На данный момент в России насчитывается 37—40 тысяч обманутых дольщиков.