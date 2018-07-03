В России насчитывается 37—40 тыс. обманутых дольщиков — Генпрокуратура

Число обманутых дольщиков в России выше, чем официальные данные региональных реестров. Об этом заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Антон Головин.

«На I квартал 2018 года в реестрах обманутых дольщиков было чуть более 30 тыс. граждан. По данным прокуроров, их порядка 37 тыс., до 40 тыс. примерно», — цитирует его ТАСС.

По его словам, разница в данных о количестве обманутых дольщиков связана с тем, что критерии по признанию их пострадавшими менялись несколько раз.

«У нас со всех телеканалов разные цифры аналитики дают, а регионы ведут свои реестры. Но мы ориентируемся на то, чтобы в региональных планах-графиках была максимально объективная картина, и ориентируем на это прокуроров», — сообщил Головин.

Всего по итогам 2017 года и пяти месяцев 2018 года выявили более 15 тыс. нарушений законодательства в области долевого строительства. К различным видам ответственности, преимущественно дисциплинарной и административной, привлечено более 4 тысяч виновных лиц, возбуждено более 220 уголовных дел.

На данный момент в России насчитывается 850 проблемных объектов долевого строительства против 836 домов на 1 января 2018 года.

Ранее в Татарстане зарегистрировали фонд для обманутых дольщиков.