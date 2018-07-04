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Путин подписал закон об ограничении долевого строительства

01:47, 04.07.2018 1
Путин подписал закон об ограничении долевого строительства
Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничение системы финансирования жилищного строительства. Нововведение должно усилить защиту прав дольщиков.

Закон позволяет с 1 июля 2018 года добровольно перейти на использование эскроу-счетов. Однако уже с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной, говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

Напомним, новшества ФЗ предполагают, что застройщики больше не будут продавать дома на стадии котлована, а деньги дольщиков смогут получить только через банк после сдачи дома.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:43
    Так грустно что вспомнилось ГСМ и транспортный налог!
    Найти нормально жилье, проверить юридически, заплатить за то что кто то объект курировал и ИТОГ платим за все!
    Реальность застройщик увеличит издержки то есть ЦЕНЫ и вгонит на котлован дольщика ипотечника в ТОТ банк единственный и всем хорошо кроме потребителя!
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