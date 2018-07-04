Путин подписал закон об ограничении долевого строительства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничение системы финансирования жилищного строительства. Нововведение должно усилить защиту прав дольщиков.

Закон позволяет с 1 июля 2018 года добровольно перейти на использование эскроу-счетов. Однако уже с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной, говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

Напомним, новшества ФЗ предполагают, что застройщики больше не будут продавать дома на стадии котлована, а деньги дольщиков смогут получить только через банк после сдачи дома.