«Уфа» проведет контрольный поединок против призера чемпионата Турции

Во вторник, 17 июля, ФК «Уфа» проведет третий контрольный поединок на втором австрийском учебно-тренировочном сборе. Соперником будет третья команда по итогам завершившегося чемпионата Турции — «Истанбул Башакшехир».

В предыдущих двух встречах «Уфа» сначала уступила немецкому «Мюнхену-1860» со счетом 0:1, а затем одержала волевую победу над чешским «Пршибрамом» — 2:1.

Турецкая команда в недавней контрольной встрече разделила очки с «Мюнхеном-1860» — 0:0.

26 июля ФК «Уфа» дебютирует в Лиге Европы. Соперник определится в противостоянии «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения).