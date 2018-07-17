«Уфа» проведет контрольный поединок против призера чемпионата Турции
Во вторник, 17 июля, ФК «Уфа» проведет третий контрольный поединок на втором австрийском учебно-тренировочном сборе. Соперником будет третья команда по итогам завершившегося чемпионата Турции — «Истанбул Башакшехир».
В предыдущих двух встречах «Уфа» сначала уступила немецкому «Мюнхену-1860» со счетом 0:1, а затем одержала волевую победу над чешским «Пршибрамом» — 2:1.
Турецкая команда в недавней контрольной встрече разделила очки с «Мюнхеном-1860» — 0:0.
26 июля ФК «Уфа» дебютирует в Лиге Европы. Соперник определится в противостоянии «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения).СпортФутбол Башкортостан
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