«Уфа» одержала волевую победу над чехами

ФК «Уфа» одержала победу на втором учебно-тренировочном сборе в Австрии, заключительном этапе подготовки к сезону 2018/2019. Подопечные Сергея Томарова обыграли «Пршибрам» из Чехии — 2:1.

Уфимцы первыми пропустили гол в первом тайме, но вскоре отличный заброс в штрафную Данилы Кругового привел к ответному мячу Вячеслава Кротова.

В начале второго тайма Игорь Безденежных нанес победный удар — 2:1. В целом, уфимцы создали множество голевых моментов, но страдает их реализация.

Следующую контрольную игру на австрийском УТС «Уфа» проведет 17 июля с турецким «Истанбул Башакшехир».