Первый этап Кубка России пройдет в Ульяновске, кировская «Родина» не подтвердила свое участие

По сообщению Федерации хоккея с мячом России первый этап Кубка России зоны «Запад» пройдет в Ульяновске. Турнир состоится с 19 по 27 сентября 2018 года.

«В Федерацию хоккея с мячом России поступило официальное подтверждение на организацию турнира от Ульяновской области. Таким образом, команды группы «Запад» сразятся на льду «Волга-Спорт-Арены»», — говорится в заявлении Федерации.

Свое участие в турнире на данный момент подтвердили 14 команд, среди которых отсутствует кировская «Родина», испытывающая финансовые трудности.