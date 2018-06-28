Сергей Мяус: «У кировской «Родины» многомиллионные долги, ждем от них гарантий до 15 июля»

Исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус рассказал о ситуации вокруг кировской «Родины».

«Эта ситуация в Кирове, к сожалению, складывается уже не первый год, а продолжается последние 4−5 лет. В первую очередь, это системная проблема, возникшая из-за просчетов клубного менеджмента: оно обязано обеспечить нормальное функционирование команды, находить общий язык с руководством региона и спонсорами, вести работу с болельщиками, а не заниматься флешмобами.



В Кирове крайне плачевная ситуация с инфраструктурой — со стадионом, на котором до сих пор проходили матчи Чемпионата России. К счастью, функционирует ДЮСШ, где есть хорошие тренеры, подрастает молодежь. Но от команды мастеров, по сути, ничего не осталось — уже 5 хоккеистов подали в КДК на расторжение контрактов из-за невыплаты заработной платы. На сегодня у «Родины» многомиллионные долги перед игроками и тренерами, а также по оплате заявочных взносов в ФХМР за два последних сезона.

В такой ситуации нужно принимать серьезное решение — в каком формате продолжит существовать клуб: либо всеми правдами и неправдами остается в Суперлиге, либо уйти на сезон-два в Высшую лигу, чтобы подтянуть инфраструктуру и ДЮСШ и затем вернуться в элиту. Такой путь не так давно успешно проходил «Зоркий», вернувшийся в Суперлигу.

Согласно Решению Исполкома календарь Чемпионата России 2018/2019 годов должен быть опубликован в срок до 1 августа. Поэтому до 15 июля мы ждем от «Родины» подтверждения юридически значимым и обязывающим документом участия в Чемпионате России, предоставления финансовых гарантий и оплаты задолженностей как по целевым взносам перед ФХМР, так и по заработной плате перед хоккеистами», — приводит слова Мяуса пресс-служба Федерации.



Напомним, ранее появлялась информация, что кредиторы кировского ХК «Родина» решили обанкротить команду.