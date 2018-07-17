Cъемки «Зулейха открывает глаза» начнутся осенью в КФУ

В октябре в Казани начнутся съемки 8-серийного сериала «Зулейха открывает глаза». Одной из основных локаций в столице Татарстана станет главное здание Казанского федерального университета и Музейный комплекс КФУ.



«КФУ будет одной из самых крупных локаций для съемок фильма в столице Татарстана. Планируется проводить как экстерьерные, так и интерьерные съемки главного здания Казанского университета и территории вокруг. В настоящее время полным ходом ведется подготовка двух казанских локаций, которые осенью будут совершенно точно задействованы — КФУ и Казанского Кремля», — цитирует пресс-служба КФУ руководителя дирекции казанского форума «Время кино» Альбину Нафигову.

По ее словам, в КФУ снимут сцены с участием героя будущего фильма — профессора Лейбе. К съемочному процессу планируется привлечь активное студенчество КФУ — в качестве актеров массовых сцен и волонтеров.

Напомним, с 25 мая в Лаишево, на берегу Камы, началось возведение декораций для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». За это время здесь появилась почти настоящая сибирская деревня из 22 строений. Подробности — в материале «Реального времени».