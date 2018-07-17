Правительство выделило дополнительные 1,8 миллиарда рублей на лекарства льготникам

Правительство увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.



Объем субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

«В I квартале 2018 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек и составило 3415,22 тысячи человек», — пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее из бюджета на вышеуказанные нужды в 2018 году было выделено 31,6 миллиарда рублей.

Ранее выяснилось, что медучреждения списывают лекарства на десятки миллионов рублей, при этом нуждающиеся в дорогостоящем лечении не могут получить препараты. Подробности — в материале «Реального времени».

