Личная инфляция россиян в июне оказалась ниже официальной

Личная инфляция граждан России в июне вновь стала ниже официального темпа роста потребительских цен. Такие данные в своем исследовании приводит холдинг «Ромир».



«Значение индекса пошло вниз впервые с февраля. До этого в течение трех месяцев индекс рос, причем самое значительное повышение было отмечено в мае, когда дефлятор подскочил сразу на 0,46%», — передает «РИА Новости».

При этом, по данным Росстата, в июне потребительские цены выросли к маю на 0,5%. Отмечается, что накопленное с начала года значение показателя, по оценке холдинга, снизилось до 1,6%, а уровень официальной инфляции с начала года (на 1 июля к 1 января) достиг 2,1%.

Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс, в июне серьезно подорожал только бензин — цены на него поднялись на 2,1%. Цены на услуги ЖКХ почти не изменились — рост в июне составил лишь 0,03%.

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в августе. Отмечается, что снижение цен будет не таким выраженным, как в 2017 году.

