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Минэкономразвития спрогнозировало снижение цен в августе

11:48, 13.07.2018
Минэкономразвития спрогнозировало снижение цен в августе
Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в августе. Отмечается, что она будет не такой выраженной, как в 2017 году.

В целом инфляция в ближайшие месяцы будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары. При этом, макроаналитики ведущих банков считают, что если снижение цен в августе все-таки состоится, то оно не превысит 0,2%, сообщают «Известия».

Напомним, что в докладе Центробанка говорится о том, что в начале 2018 года экономика выросла, а инфляция стабилизировалась.

АналитикаЭкономикаФинансы
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