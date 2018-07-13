Минэкономразвития спрогнозировало снижение цен в августе

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в августе. Отмечается, что она будет не такой выраженной, как в 2017 году.

В целом инфляция в ближайшие месяцы будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары. При этом, макроаналитики ведущих банков считают, что если снижение цен в августе все-таки состоится, то оно не превысит 0,2%, сообщают «Известия».

Напомним, что в докладе Центробанка говорится о том, что в начале 2018 года экономика выросла, а инфляция стабилизировалась.