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Морозов уволит главу Агентства по развитию человеческого потенциала Ульяновской области

19:45, 16.07.2018
Морозов уволит главу Агентства по развитию человеческого потенциала Ульяновской области
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о намерении отправить в отставку руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Дениса Герасимова.

Причиной увольнения чиновника стал провал при подготовке учреждений ведомства к отопительному сезону, передает портал media73.ru.

Также Морозов поручил главам муниципалитетов обратить особое внимание на качественную подготовку к зиме.

Напомним что сегодня на совещании Морозов также пообещал отправить в отставку всех чиновников, связанных с хищениями в Минздраве области.

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