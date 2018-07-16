Морозов уволит главу Агентства по развитию человеческого потенциала Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о намерении отправить в отставку руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Дениса Герасимова.
Причиной увольнения чиновника стал провал при подготовке учреждений ведомства к отопительному сезону, передает портал media73.ru.
Также Морозов поручил главам муниципалитетов обратить особое внимание на качественную подготовку к зиме.
Напомним что сегодня на совещании Морозов также пообещал отправить в отставку всех чиновников, связанных с хищениями в Минздраве области.ОбществоВласть
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