Новости общества

18:47 МСК
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в Комсомольском озере в Казани

18:37, 16.07.2018
Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в Комсомольском озере в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендовало не купаться в озере Комсомольское, которое находится в поселке Дербышки.

В результате проверки было обнаружено, что качество воды на пляже не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Администрации муниципального образования и ответственным юридическим лицам предложили поставить объявления о запрете купания в указанном водоеме, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане, куда входило и озеро Комсомольское.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем