Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в Комсомольском озере в Казани

Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендовало не купаться в озере Комсомольское, которое находится в поселке Дербышки.

В результате проверки было обнаружено, что качество воды на пляже не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Администрации муниципального образования и ответственным юридическим лицам предложили поставить объявления о запрете купания в указанном водоеме, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане, куда входило и озеро Комсомольское.