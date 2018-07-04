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МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане

12:16, 04.07.2018
МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане
Фото: 16.mchs.gov.ru

Жители и гости Республики Татарстан могут безопасно отдыхать на 30 официально открытых пляжах, где есть пост спасателей и медпункт. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В их число входят 12 городских пляжей, 4 пляжа на территории баз отдыха, 8 пляжей — на территории детских оздоровительных лагерей и 6 ведомственных пляжей.

Ниже представлен список городских пляжей и пляжей на территории баз отдыха:

  • Казань — пляж «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское»;
  • Набережные Челны — «Городской пляж»;
  • Нижнекамск — пляж «Кама»;
  • Заинск — Центральный пляж;
  • Чистополь — пляж «Городская набережная»;
  • Альметьевск — пляж «Городское озеро»;
  • Лениногорск — пляж «о. Нижнее»;
  • Зеленодольский район — пляж СОК «Атлашкино»;
  • Лаишевский район — пляж б/о «Бережок», б/о «Волжанка», б/о «Волна», б/о «Голубой залив»;
  • Лаишево — городской пляж «Камское море».
Напомним, что купальный сезон на пляжах Казани стартовал 1 июня.
Общество Татарстан
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