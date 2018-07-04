МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане
Жители и гости Республики Татарстан могут безопасно отдыхать на 30 официально открытых пляжах, где есть пост спасателей и медпункт. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В их число входят 12 городских пляжей, 4 пляжа на территории баз отдыха, 8 пляжей — на территории детских оздоровительных лагерей и 6 ведомственных пляжей.
Ниже представлен список городских пляжей и пляжей на территории баз отдыха:
- Казань — пляж «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское»;
- Набережные Челны — «Городской пляж»;
- Нижнекамск — пляж «Кама»;
- Заинск — Центральный пляж;
- Чистополь — пляж «Городская набережная»;
- Альметьевск — пляж «Городское озеро»;
- Лениногорск — пляж «о. Нижнее»;
- Зеленодольский район — пляж СОК «Атлашкино»;
- Лаишевский район — пляж б/о «Бережок», б/о «Волжанка», б/о «Волна», б/о «Голубой залив»;
- Лаишево — городской пляж «Камское море».
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