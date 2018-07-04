МЧС опубликовало список безопасных пляжей для купания в Татарстане

Жители и гости Республики Татарстан могут безопасно отдыхать на 30 официально открытых пляжах, где есть пост спасателей и медпункт. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В их число входят 12 городских пляжей, 4 пляжа на территории баз отдыха, 8 пляжей — на территории детских оздоровительных лагерей и 6 ведомственных пляжей.

Ниже представлен список городских пляжей и пляжей на территории баз отдыха:

Казань — пляж «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское»;



Набережные Челны — «Городской пляж»;

Нижнекамск — пляж «Кама»;

Заинск — Центральный пляж;

Чистополь — пляж «Городская набережная»;

Альметьевск — пляж «Городское озеро»;

Лениногорск — пляж «о. Нижнее»;



Зеленодольский район — пляж СОК «Атлашкино»;

Лаишевский район — пляж б/о «Бережок», б/о «Волжанка», б/о «Волна», б/о «Голубой залив»;

Лаишево — городской пляж «Камское море».