Минниханов рассказал, за кого болел на ЧМ-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии летнего кампуса в Иннополисе рассказал, за кого болел на чемпионате мира по футболу — 2018.

«Конечно, вся страна болела за Россию. Я считаю, что нам просто немножко не повезло. Чемпионами должны были быть мы, это был наш кубок, но немножко не получилось. Наша сборная была очень достойной — они показали отличную игру, и у нас появилась уверенность в нашем футболе. Все время пытались сказать, что Россия не способна что-то сделать в футболе, а она способна», — приводит слова главы РТ корреспондент «Реального времени».

Накануне Минниханов посетил финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии, который закончился победой французов со счетом 4:2.