Промпроизводство в Башкирии в I полугодии выросло на 3,1%

Индекс промпроизводства в Башкирии за первую половину 2018 года вырос на 3,1% по сравнению с январем—июнем 2017-го.

«Целевое значение на 2018 год — 102,3%. В июне промышленное производство существенно ускорилось, только в июне рост составил 112%. За январь—июнь рост составил 103,1%, что выше прогнозного показателя», — заявил сегодня на совещании в правительстве премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Вместе с тем, по его словам, в ряде отраслей пока наблюдается «снижение, в частности в производстве кожаных изделий, производстве готовых металлических изделий», передает «Интерфакс».

За пять месяцев 2018 года объем несырьевого экспорта Башкирии вырос на 11,8%, рассказал Марданов. При этом в сфере жилищного строительства республика отстает от плана.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РБ, темпы роста ВРП Башкирии достигнут 2,2% (до 1,569 трлн рублей).