Мбаппе отдаст выигранные в России призовые на благотворительность

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные за ЧМ-2018 в благотворительный фонд.

19-летний чемпион мира решил перечислить все свои доходы от турнира на счет организации, предоставляющей бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

По информации французского издания L'Equipe, за каждый проведенный матч на ЧМ-2018 Килиан Мбаппе получил по 20 тысяч евро. Так же он получил бонусы за забитые мячи. В семи играх ЧМ форвард забил четыре гола.

Таким образом общая сумма призовых Килиана Мбаппе за турнир составит около 470 тысяч евро.

Сборная Франции накануне в финале ЧМ обыграла команду Хорватии (4:2) и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.