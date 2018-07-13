Матвиенко — главе «Почты России»: «Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала руководителя «Почты России» Николая Подгузова за то, что он не владеет информацией о реальных зарплатах почтальонов.

По словам Матвиенко, сенаторы изучили положение почтальонов в регионах и выяснили, что некоторые почтальоны получают зарплату ниже МРОТ, а именно — 6000—8000 руб.



«Мы об этом знали, но мы еще раз почитали эти справки. Очень стыдно за руководителя [«Почты России»], который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься», — цитирует ее ТАСС.

Главе комитета Совфеда по экономической политике Дмитрию Мезенцеву поручили обобщить информацию о зарплатах почтальонов, собранную в регионах, и направить ее Подгузову.

«Может быть, он из наших материалов узнает реальное положение дел на почте, чтобы принять меры и доложить нам о том, что сделано. Потому что до сих пор 6—8 тыс. [рублей получают почтальоны], несмотря на то, что с 1 мая вступил в силу закон о МРОТ», — сказала Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о реорганизации ФГУП «Почта России» в непубличное акционерное общество.