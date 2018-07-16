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Города ЧМ-2018 посетили более 3 млн иностранцев — Медведев

13:59, 16.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Города ЧМ-2018 посетили более 3 млн иностранцев — Медведев
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Города, в которых прошли матчи чемпионата мира по футболу-2018, посетили более 3 млн иностранцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более 3 млн иностранных туристов. Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде [в Сочи 2014 года]», — сказал он.

Премьер в целом оценил на «отлично» проведение чемпионата, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что вклад туристов в экономику РФ во время ЧМ-2018 составил более 120 млрд рублей.

СпортФутбол
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