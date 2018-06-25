В России могут ограничить продажу птицы из-за птичьего гриппа в Самарской и Пензенской областях

Национальная мясная ассоциация и Росптицесоюз предложили Минсельхозу запретить продажу живой птицы в России в летне-осенний период 2018 года. Данная мера предложена для предупреждения распространения птичьего гриппа, зафиксированного в Курской, Самарской, Орловской и Пензенской областях.



«Считаем крайне важным и необходимым оперативно ввести запрет на продажу живых птиц на продовольственных и сельскохозяйственных рынках РФ в летне-осенний период 2018 года», — передает RNS со ссылкой на письмо ассоциации.

В письме на имя министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева говорится, что в июне были зарегистрированы 24 вспышки птичьего гриппа в Курской, Самарской, Орловской и Пензенской областях.

«Может быть, это кому-то не нравится, но если мы хотим бороться с птичьим гриппом, то это необходимая мера. Неприятная, но необходимая», — подытожил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор пояснил, что грипп птиц, распространившийся на территории России, был ожидаем и связан с сезонностью.