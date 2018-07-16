Уличный художник нарисовал на стене в Перми портрет Черчесова
Рисунок с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым появился на стене пермского хостела.
Автором арт-объекта стал художник Андрей Миляхов. Он также посвятил стихи наставнику российской команды, где отметил, что этот уличный рисунок является подарком «Черчесову, герою дня».
Стоит отметить, что Станислав Черчесов в 2013 году тренировал пермский футбольный клуб «Амкар». Cборная России под его руководством уступила в четвертьфинале команде Хорватии и вылетела из чемпионата мира.Общество
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