Уличный художник нарисовал на стене в Перми портрет Черчесова

Рисунок с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым появился на стене пермского хостела.

Автором арт-объекта стал художник Андрей Миляхов. Он также посвятил стихи наставнику российской команды, где отметил, что этот уличный рисунок является подарком «Черчесову, герою дня».

Стоит отметить, что Станислав Черчесов в 2013 году тренировал пермский футбольный клуб «Амкар». Cборная России под его руководством уступила в четвертьфинале команде Хорватии и вылетела из чемпионата мира.