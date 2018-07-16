Роспотребнадзор сообщил об улучшении условий труда в России за последние 20 лет

Роспотребнадзор сообщил, что условия труда в РФ за последние 20 лет улучшились и стали безопаснее. Такие выводы сделали в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

«По данным многолетнего анализа… за последние 20 лет в РФ отмечается улучшение условий труда, обусловленное внедрением новых технологических решений, автоматизацией и механизацией технологических процессов, максимальным исключением человека из опасных производственных процессов, применением эффективных современных средств индивидуальной и коллективной защиты и другим», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости».

Подчеркивается, что принятые за 10 лет законы расширили и конкретизировали права работников в сфере охраны труда, а также механизмы их реализации.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в Татарстане выросла до 33 тысяч рублей.