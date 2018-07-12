Средняя зарплата в Татарстане выросла до 33 тысяч рублей

По итогам четырех месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в Татарстане увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33 тыс. рублей.



Самый высокий уровень заработной платы у работников, которые добывают полезные ископаемые, — 54,1 тыс. рублей, а самый низкий уровень у работников сельского хозяйства — 20 тыс. рублей, сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

Отмечается, что ведомство совместно с органами прокуратуры выявило 78 работодателей, не погасивших задолженность по заработной плате.

«В результате принятия мер правового реагирования работникам выплачена задержанная заработная плата на сумму 142,9 млн рублей», — добавил Валиуллов.