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В Ижевске столкнулись Hyundai Solaris и Gelandewagen

11:22, 16.07.2018
В Ижевске столкнулись Hyundai Solaris и Gelandewagen
Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Накануне в Ижевске столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes Gelandewagen. В результате аварии пострадал пассажир корейской «легковушки».

По информации очевидцев, он был госпитализирован с переломом бедра, передает udm-info.ru. Управлявшая Hyundai девушка не пострадала.

ДТП произошло на Славянском шоссе, возле поворота на комплекс «Биатлон». От столкновения Gelandewagen перевернулся.

Происшествия Удмуртия
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