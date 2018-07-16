В Ижевске столкнулись Hyundai Solaris и Gelandewagen
Накануне в Ижевске столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes Gelandewagen. В результате аварии пострадал пассажир корейской «легковушки».
По информации очевидцев, он был госпитализирован с переломом бедра, передает udm-info.ru. Управлявшая Hyundai девушка не пострадала.
ДТП произошло на Славянском шоссе, возле поворота на комплекс «Биатлон». От столкновения Gelandewagen перевернулся.Происшествия Удмуртия
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