Обвиняемым в избиении DJ Smash грозит 3,5 года колонии-поселения

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Обвиняемых по уголовному делу об избиении DJ Smash попросили приговорить к реальным срокам заключения под стражу. Такая позиция прокуратуры была озвучена на очередном судебном заседании.

Гособвинение попросило суд признать экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его товарища Сергея Ванкевича виновными в причинение вреда здоровью средней тяжести DJ Smash и приговорить каждого к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, пишет «Коммерсант».

Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.