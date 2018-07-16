«МегаФон» выкупит акции на 1,2 миллиарда долларов и уйдет с Лондонской биржи

Совет директоров «МегаФона» одобрил программу выкупа до 128,95 млн (20,8%) обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) компании.



Выкуп проведет дочерняя структура «Мегафона» MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL), сообщает «Коммерсант». При этом крупнейшие акционеры «МегаФона» USM Group и группа «Газпромбанка» в тендере не участвуют. Цена выкупа акций и GDR «МегаФона» составит $9,75. Компания планирует провести выкуп с 16 июля до 22 августа.

После завершения выкупа «МегаФон» покинет Лондонскую фондовую биржу — совет директоров оператора также одобрил запуск процедуры отмены листинга GDR. Отмечается, что «сохранение за компанией статуса публичной не является стратегическим приоритетом».

При этом компания решила пока не инициировать делистинг обыкновенных акций с Московской биржи, «учитывая сложность и потенциальные затраты» на такую сделку.

Ранее «МегаФон», «Ростех» «Газпромбанк» и USM закрыли сделку по созданию совместного предприятия для развития цифровых сервисов в РФ.