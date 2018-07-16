Денис Мацуев: «То, что я увидел, иначе как чудом не назовешь»

Известный пианист-виртуоз народный артист РФ Денис Мацуев поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018.

«Как болельщик с 35-летним стажем, побывавший на многих мундиалях, могу сказать, что футбольного праздника такого уровня я никогда не наблюдал. Я объездил семь городов — участников ЧМ-2018. Играл концерты, проводил фестивали, ходил на матчи. То, что я увидел, иначе как чудом, сказкой не назовешь. Думаю, что такие моменты необходимы нашей стране. То, что произошло в России за последний месяц, говорит о нашей стране и ее жителях со знаком «плюс». Огромное количество туристов со всего мира увидели, какая у нас потрясающая страна, какие в ней живут добрые, открытые, дружелюбные люди», — приводят слова Мацуева «Известия».