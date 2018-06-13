Минфин предложил наделить Внешэкономбанк полномочиями НПФ

Министерство финансов РФ, Центробанк и Внешэкономбанк обсуждают наделение госкорпорации полномочиями негосударственного пенсионного фонда (НПФ).



В настоящее время ВЭБ выполняет функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями так называемых «молчунов» — граждан, не определившихся с выбором управляющей компании или НПФ для своих пенсионных накоплений.

«Сейчас есть два варианта: передать их накопления в распределительную часть или разделить их по НПФам [...]. Я думаю, что надо будет сделать так, чтобы у ГУК появились полномочия НПФ», — цитирует «Интерфакс» замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

«Думаю, что мы придем к конструкции, которая будет удачной», — добавил Моисеев.



Ранее сообщалось, что по итогам I квартала текущего года объем пенсионных накоплений в НПФ превысил объем накоплений, которые находятся под управлением государственной управляющей компании ВЭБ.