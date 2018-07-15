Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков

В России рады, что чемпионат мира по футболу-2018 развенчал существовавшие за рубежом мифы о стране и готовы создать максимально комфортный визовый режим для возвращения полюбивших ее иностранных болельщиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



«Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», — цитирует «Интерфакс» президента.

Путин отметил уникальную способность ЧМ и других спортивных соревнований объединять людей. По его словам, россияне открыты к общению, дружбе, сотрудничеству и реализации совместных проектов — ярких и полезных.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим», — добавил Путин.

Ранее сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018. Финал между сборными Франции и Хорватии пройдет сегодня, 15 июля, в Москве.

