Toyota Land Cruiser возглавила рейтинг самых долгослужащих автомобилей

Эксперты составили топ-5 самых долгослужащих автомобилей. Рейтинг возглавила Toyota Land Cruiser, которую владельцы готовы не менять 11 лет.

Второе место занял Porsche Boxster, который служит хозяину около 10 лет. Тройку лидеров замкнул Ford Explorer. Речь идет о внедорожнике предыдущих поколений, который остается у автовладельца на протяжении девяти лет.

Далее расположились Chevrolet Corvette и Toyota Avalon. Автовладельцы не готовы расставаться с ними так же — по девять лет, сообщает SpeedMe.

Напомним, рейтинг самых популярных кроссоверов в мире возглавила Toyota RAV4.