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Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение

23:51, 15.07.2018
Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение
Фото: pixabay.com

Доходы от повышения НДС с 18% до 20%, которые составят около 600 млрд рублей в год, направят на инфраструктуру и здравоохранение.

«Те деньги, которые мы получим от двухпроцентной, двухпунктной ставки НДС, направим в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты»,— цитирует главу Минфина Антона Силуанова ТАСС.

Напомним, 3 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%.

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