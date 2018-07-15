Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение

Доходы от повышения НДС с 18% до 20%, которые составят около 600 млрд рублей в год, направят на инфраструктуру и здравоохранение.



«Те деньги, которые мы получим от двухпроцентной, двухпунктной ставки НДС, направим в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты»,— цитирует главу Минфина Антона Силуанова ТАСС.



Напомним, 3 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%.