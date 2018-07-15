В саратовском лагере у 18 детей нашли признаки кишечной инфекции

В Саратове 18 детей заразились кишечной инфекцией в лагере. Причина заражения выясняется.

Поскольку форма инфекции оказалась легкой никто из детей не госпитализирован. Все проходят лечение амбулаторно, передает «РИА Новости».

«Признаки кишечной инфекции были выявлены у 18 детей. У всех обнаружена легкая форма заболевания, никто не госпитализирован», — приводит агентство слова преставителя Минздрава региона.

Он сообщил, что всего были обследованы 133 ребенка.

Напомним, что на минувшей неделе в Удмуртии в лагере «Волна» отравились 20 детей. В результате лагерь был закрыт до конца лета.