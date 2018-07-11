В Удмуртии суд на 80 суток закрыл лагерь «Волна»
Октябрьский райсуд Ижевска принял решение приостановить работу детского лагеря «Волна», в котором отравились 20 детей. Он не сможет работать 80 суток.
«Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 80 суток», — говорится в сообщении пресс-службы судейского сообщества Удмуртии.
Собственник лагеря — ООО «Спектр» — признан виновным по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Отмечается, что директор компании признал вину и теперь занимается устранением нарушений.
Напомним, что работа лагеря уже была приостановлена на неопределенный срок. 7 июля около 20 детей обратились в медпункт лагеря с признаками отравления.Общество Удмуртия
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