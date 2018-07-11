В Удмуртии суд на 80 суток закрыл лагерь «Волна»

Октябрьский райсуд Ижевска принял решение приостановить работу детского лагеря «Волна», в котором отравились 20 детей. Он не сможет работать 80 суток.

«Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 80 суток», — говорится в сообщении пресс-службы судейского сообщества Удмуртии.

Собственник лагеря — ООО «Спектр» — признан виновным по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Отмечается, что директор компании признал вину и теперь занимается устранением нарушений.

Напомним, что работа лагеря уже была приостановлена на неопределенный срок. 7 июля около 20 детей обратились в медпункт лагеря с признаками отравления.