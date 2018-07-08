В Ижевске 20 детей из летнего лагеря обратились к медикам с признаками отравления

Примерно 20 детей, отдыхавших в летнем лагере «Волна» в Ижевске, обратились в медпункт с признаками отравления.



«Вечером 7 июля пошли первые обращения в медпункт, около 20 детей обратились с жалобами на недомогание — тошнота, рвота. По предварительным данным, один ребенок госпитализирован с диагнозом „Кишечная инфекция“, — цитирует ТАСС и. о. прокурора Октябрьского района Ижевска Андрея Осипова.

Отмечается, что лагерь открылся 2 июля без санитарно-эпидемиологического заключения. При этом в результате совместной проверки прокуратуры и Роспотребадзора 5 июля были выявлены нарушения на пищеблоке. Поваров отстранили от работы на основании предписаний.

По словам Осипова, накануне, 7 июля, Роспотребнадзор составил протокол о приостановлении деятельности лагеря на неделю, но директор „Волны“ не предпринял мер к его закрытию.